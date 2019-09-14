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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Пасуш де Феррейра
Фамаликан - Пасуш де Феррейра: обзор матча 14 сентября 2019
Фамаликан
14.09.2019, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 5 тур
4 : 2
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
Р. Дефенди
90'
+3
70'
Желтая карточка
Б. Сантос
Начало матча
Статистика матча Фамаликан - Пасуш де Феррейра
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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Фамаликан
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