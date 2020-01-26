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Интер - Кальяри

26.01.2020, Воскресенье, 14:30 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 21 тур Интер - Кальяри
Италия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
14 января, вторник 22:45 Интер 4:1 Кальяри
Италия. Серия А (2019/2020)
2 тур
1 сентября, воскресенье 21:45 Кальяри 1:2 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
26 тур
1 марта, пятница 22:30 Кальяри 2:1 Интер
7 тур
29 сентября, суббота 21:30 Интер 2:0 Кальяри
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
17 апреля, вторник 21:45 Интер 4:0 Кальяри
14 тур
25 ноября, суббота 22:45 Кальяри 1:3 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 17:00 Кальяри 1:5 Интер
8 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Интер 1:2 Кальяри
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
15 декабря, вторник 23:00 Интер 3:0 Кальяри
Италия. Серия А (2014/2015)
24 тур
23 февраля, понедельник 23:00 Кальяри 1:2 Интер
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Интер 1:4 Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Интер 1:1 Кальяри
6 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 1:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Интер
13 тур
18 ноября, воскресенье 18:00 Интер 2:2 Кальяри
Италия. Серия А (2011/2012)
31 тур
7 апреля, суббота 17:00 Кальяри 2:2 Интер
12 тур
19 ноября, суббота 21:00 Интер 2:1 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
26 тур
19 февраля, суббота 22:45 Интер 1:0 Кальяри
7 тур
17 октября, воскресенье 14:30 Кальяри 0:1 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Интер 3:0 Кальяри
4 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 1:2 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 2:1 Интер
18 тур
10 января, суббота 22:30 Интер 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Кальяри
16 тур
16 декабря, воскресенье 22:30 Кальяри 0:2 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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