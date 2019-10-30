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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 30 октября 2019
Наполи
30.10.2019, среда, 21:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
16'
Н. Максимович
71'
А. Милик
41'
Р. Фройлер
86'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
Желтая карточка
Л. Инсинье
88'
86'
ГОЛ! 2:2!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Толой
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
84'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Милик
82'
74'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 2:1!
А. Милик
Пас отдал
Ф. Руис
71'
69'
Замена
Т. Кастань
️️️️
М. Пашалич
67'
Желтая карточка
М. Пашалич
64'
Желтая карточка
М. де Рон
64'
Замена
С. Кьер
️️️️
Б. Джимсити
Замена
Д. Мертенс
️️️️
И. Лосано
59'
Желтая карточка
Н. Максимович
48'
41'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фройлер
Пас отдал
Р. Толой
20'
Желтая карточка
Р. Толой
ГОЛ! 1:0!
Н. Максимович
Пас отдал
Х. Кальехон
16'
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-1-3
1
Мерет
3
Кулибали
5
Луперто
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
25
Аллан
8
Руис
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
11
Лосано
3-3-1-1-2
95
Голлини
6
Джимсити
2
Толой
19
Паломино
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
72
Иличич
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
11
Лосано
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Лосано
30
Милик
12
Льоренте
12
Льоренте
30
Милик
6
Джимсити
24
Кьер
24
Кьер
6
Джимсити
8
Пашалич
21
Кастань
21
Кастань
8
Пашалич
10
Гомес
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Гомес
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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