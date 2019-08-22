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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Витория Гимараеш
ФКСБ - Витория Гимараеш: обзор матча 22 августа 2019
ФКСБ
22.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Витория Гимараеш
Желтая карточка
Д. Попеску
88'
Желтая карточка
М. Пинтилий
57'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
53'
Начало матча
Статистика матча ФКСБ - Витория Гимараеш
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
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