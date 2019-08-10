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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Брюгге
Остенде - Брюгге: обзор матча 10 августа 2019
Остенде
10.08.2019, суббота, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
55
Фернандо Канесин
ЦП
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
2-3
28
Дютуа
4
Фас
27
Капон
26
Вандендрище
20
Йонкхир
22
Скуласон
3-4-1-2
22
Миньоле
27
Коолс
15
Дели
44
Мехеле
20
Ванакен
22
Мата
4
Амрабат
25
Вормер
15
Дьятта
9
Фоссен
8
Схрайверс
Остались в запасе
Остенде
Брюгге
40
Фабрис Ондоа
ВР
55
Фернандо Канесин
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
40
Фабрис Ондоа
ВР
55
Фернандо Канесин
ЦП
Остались в запасе
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Остенде - Брюгге
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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