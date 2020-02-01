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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Монако
Ним - Монако: обзор матча 01 февраля 2020
Ним
01.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
Монако
27'
Ф. Мигель
62'
Р. Филиппото
79'
П. Мартинес
13'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Монако
Желтая карточка
С. Сарр
90'
+1
86'
Желтая карточка
О. Чуамени
Замена
К. Данке
️️️️
Н. Ру
83'
81'
Желтая карточка
А. Силва
80'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 3:1!
П. Мартинес
Пас отдал
Н. Ру
79'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Л. До
75'
72'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Ю. Фофана
Замена
С. Сарр
️️️️
Т. Валь
66'
64'
Замена
А. Головин
️️️️
Б. Кейта
ГОЛ! 2:1!
Р. Филиппото
Пас отдал
Л. До
62'
Желтая карточка
Ф. Мигель
45'
+3
33'
Желтая карточка
Ю. Фофана
32'
Красная карточка
Ж. Мартинш
32'
Красная карточка
Т. Бакайоко
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мигель
Пас отдал
З. Ферхат
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ю. Фофана
Желтая карточка
П. Мартинес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
25
Тео Валь
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Ним
16
Люка Диас
ВР
17
Харис Дулевич
ЛП
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
9
Кевен Данке
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
3
Мигель
18
Мартинес
4
Ландре
29
Пакье
8
До
25
Валь
8
Ферхат
12
Филиппото
45
Бенрау
26
Ру
4-1-2-1-2
23
Леком
39
Хенрикс
5
Бадьяшиль
3
Марипан
97
Балло-Туре
8
Бакайоко
24
Фофана
15
Силва
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
17
Кейта
25
Валь
6
Сарр
6
Сарр
25
Валь
8
До
11
Фомба
11
Фомба
8
До
26
Ру
9
Данке
9
Данке
26
Ру
24
Фофана
14
Чуамени
14
Чуамени
24
Фофана
17
Кейта
10
Головин
10
Головин
17
Кейта
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Ним
Монако
17
Харис Дулевич
ЛП
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
Главный тренер
Бернар Бланкар
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
17
Харис Дулевич
ЛП
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
Остались в запасе
2
Рубен Агилар
ПЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Ним - Монако
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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