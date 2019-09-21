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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Монако
Реймс - Монако: обзор матча 21 сентября 2019
Реймс
21.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Монако
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Диаш
76'
Желтая карточка
А. Силва
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
21
Дисаси
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
7
Думбия
20
Кафаро
10
Уден
22
Диа
4-1-1-3-1
23
Леком
2
Агилар
15
Глик
3
Марипан
5
Бадьяшиль
8
Бакайоко
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
23
Диаш
17
Кейта
Остались в запасе
Реймс
Монако
11
Ассан Камара
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
7
Анри Оникуру
ЛВ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
7
Анри Оникуру
ЛВ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Реймс - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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