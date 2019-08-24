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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Орландо Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 24 августа 2019
Орландо Сити
24.08.2019, суббота, 03:00
США. МЛС
0 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
60'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Орландо Сити - Атланта Юнайтед
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
12
Брайан Роу
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Орландо Сити
32
Себастьян Мендес
ОП
4
Уилл Джонсон
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
2-1-1-1
12
Роу
22
Сане
26
Аскуэс
10
Перейра
17
Нани
13
Акинделе
1-2-1-1
1
Гьюзан
19
Погба
6
Нагбе
22
Мерам
10
Мартинес
77
Мартинес
Остались в запасе
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
32
Себастьян Мендес
ОП
4
Уилл Джонсон
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
4
Уилл Джонсон
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Орландо Сити - Атланта Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
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