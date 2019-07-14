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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Торонто
Монреаль - Торонто: обзор матча 14 июля 2019
Монреаль
14.07.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Торонто
61'
А. Посуэло
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монреаль - Торонто
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Посуэло
Пас отдал
М. Дельгадо
Желтая карточка
Д. Ловиц
60'
25'
Желтая карточка
К. Мавинга
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Торонто
2
Джастин Морроу
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Монреаль
4
Руди Камачо
ЦЗ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
3-3-1
1
Буш
22
Райтала
36
Кабрера
3
Санья
8
Таидер
22
Азира
2
Ловиц
30
Оквонкво
2-4
2
Морроу
17
Мавинга
14
ДеЛеон
4
Брэдли
8
Посуэло
8
Дельгадо
Остались в запасе
Монреаль
Торонто
4
Руди Камачо
ЦЗ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
25
Алекс Боно
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
4
Руди Камачо
ЦЗ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
5
Эштон Морган
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Монреаль - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
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