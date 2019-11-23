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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 23 ноября 2019
Манчестер Сити
23.11.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Челси
29'
К. Де Брюйне
37'
Р. Марез
21'
Н. Канте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
Желтая карточка
И. Гюндоган
90'
+1
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
77'
74'
Замена
М. Маунт
️️️️
Жоржиньо
73'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Сильва
67'
61'
Желтая карточка
Жоржиньо
59'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Эмерсон
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Родри
52'
ГОЛ! 2:1!
Р. Марез
Пас отдал
Родри
37'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
Н. Канте
Пас отдал
М. Ковачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
2
Канселу
16
Родри
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
10
Агуэро
21
Сильва
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
23
Томори
4
Зума
33
Эмерсон
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
11
Пулишич
10
Виллиан
18
Абрахам
21
Сильва
47
Фоден
47
Фоден
21
Сильва
16
Родри
20
Гюндоган
20
Гюндоган
16
Родри
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
33
Эмерсон
33
Джеймс
33
Джеймс
33
Эмерсон
21
Жоржиньо
7
Маунт
7
Маунт
21
Жоржиньо
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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