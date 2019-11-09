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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Арсенал
Лестер - Арсенал: обзор матча 09 ноября 2019
Лестер
09.11.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
68'
Д. Варди
75'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Арсенал
88'
Желтая карточка
Э. Бельерин
80'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Л. Торрейра
77'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Р. Холдинг
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Варди
75'
Замена
Д. Прат
️️️️
Х. Барнс
74'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Ю. Тилеманс
68'
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Перес
60'
Желтая карточка
Д. Эванс
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
9
Варди
22
Перес
3-3-1-1-2
1
Лено
12
Чамберс
4
Луис
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Торрейра
23
Колашинац
6
Гендузи
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
22
Перес
10
Грей
10
Грей
22
Перес
11
Барнс
26
Прат
26
Прат
11
Барнс
34
Торрейра
28
Уиллок
28
Уиллок
34
Торрейра
6
Холдинг
19
Пепе
19
Пепе
6
Холдинг
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лестер - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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