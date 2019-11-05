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Материалы

Эвертон - Тоттенхэм

03.11.2019, Воскресенье, 19:30 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Премьер-лига, 11 тур Эвертон - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 2:2 Эвертон
18 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:6 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
13 января, суббота 20:30 Тоттенхэм 4:0 Эвертон
4 тур
9 сентября, суббота 17:00 Эвертон 0:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 3:2 Эвертон
1 тур
13 августа, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
3 января, воскресенье 19:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
4 тур
29 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Эвертон 0:1 Тоттенхэм
13 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
9 февраля, воскресенье 17:30 Тоттенхэм 1:0 Эвертон
10 тур
3 ноября, воскресенье 17:30 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
7 апреля, воскресенье 17:05 Тоттенхэм 2:2 Эвертон
16 тур
9 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
10 марта, суббота 21:30 Эвертон 1:0 Тоттенхэм
1 тур
11 января, среда 23:45 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 23:00 Эвертон 2:1 Тоттенхэм
9 тур
23 октября, суббота 15:45 Тоттенхэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
15 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
27 октября, вторник 23:00 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
9 мая, суббота 18:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
15 тур
30 ноября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
24 тур
30 января, среда 23:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
2 тур
14 августа, вторник 23:00 Тоттенхэм 1:3 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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