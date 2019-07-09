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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астана - ЧФР Клуж
Астана - ЧФР Клуж: обзор матча 09 июля 2019
Астана
09.07.2019, вторник, 16:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
ЧФР Клуж
68'
Е. Постников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - ЧФР Клуж
Желтая карточка
Е. Постников
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Е. Постников
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Астана
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
ЧФР Клуж
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
3-5-1
1
Ерич
15
Бейсебеков
44
Постников
2
Рукавина
16
Мар Сигурйонссон
18
Маевский
10
Томасов
27
Логвиненко
7
Муртазаев
7
Ротариу
3-4-1
1
Арлаускис
55
Винисиус
33
Буркэ
16
Сушич
10
Деяк
28
Хобан
19
Кулио
37
Бордеяну
29
Омрани
Остались в запасе
Астана
ЧФР Клуж
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
99
Марио Рондон
ЦФ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
99
Марио Рондон
ЦФ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Астана - ЧФР Клуж
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
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Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
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