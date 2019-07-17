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Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Астана
ЧФР Клуж - Астана: обзор матча 17 июля 2019
ЧФР Клуж
17.07.2019, среда, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Астана
26'
Е. Постников (АГ)
4'
Р. Муртазаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Астана
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Е. Постников
26'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Муртазаев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
ЧФР Клуж
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
Астана
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
3-4-2
1
Арлаускис
55
Винисиус
16
Сушич
33
Буркэ
88
Джокович
10
Деяк
19
Кулио
37
Бордеяну
29
Омрани
99
Рондон
3-5-1
1
Ерич
15
Бейсебеков
44
Постников
2
Рукавина
10
Томасов
27
Логвиненко
18
Маевский
16
Мар Сигурйонссон
7
Муртазаев
7
Ротариу
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Астана
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча ЧФР Клуж - Астана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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