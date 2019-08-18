Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Чайка
Авангард - Чайка: обзор матча 18 августа 2019
Авангард
18.08.2019, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Чайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Авангард - Чайка
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Чайка
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
1
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
20 июля
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+