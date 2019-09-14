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Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 14 сентября 2019
Вулверхэмптон
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 5
Завершен
Челси
69'
Т. Абрахам (АГ)
85'
П. Кутроне
31'
Ф. Томори
34'
Т. Абрахам
41'
Т. Абрахам
55'
Т. Абрахам
90+6'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Челси
90'
+6
ГОЛ! 2:5!
М. Маунт
Пас отдал
М. Батшуайи
ГОЛ! 2:4!
П. Кутроне
85'
Желтая карточка
Р. Сайсс
79'
77'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Р. Хименес
71'
70'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Т. Абрахам
69'
64'
Желтая карточка
А. Кристенсен
62'
Желтая карточка
Т. Абрахам
Замена
М. Доэрти
️️️️
А. Траоре
56'
55'
ГОЛ! 0:4!
Т. Абрахам
Пас отдал
Жоржиньо
46'
Замена
К. Зума
️️️️
А. Рюдигер
Замена
П. Кутроне
️️️️
Л. Дендокер
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
Т. Абрахам
Пас отдал
М. Алонсо
34'
ГОЛ! 0:2!
Т. Абрахам
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Томори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
17
Кастро
29
Сайсс
15
Коди
24
Вальехо
21
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
24
Траоре
9
Хименес
3-2-2-2-1
13
Кепа
22
Рюдигер
15
Кристенсен
23
Томори
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
24
Траоре
2
Доэрти
2
Доэрти
24
Траоре
9
Хименес
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
9
Хименес
18
Дендокер
10
Кутроне
10
Кутроне
18
Дендокер
22
Рюдигер
4
Зума
4
Зума
22
Рюдигер
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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