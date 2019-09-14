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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Манчестер Сити
Норвич Сити - Манчестер Сити: обзор матча 14 сентября 2019
Норвич Сити
14.09.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Сити
18'
К. МакЛин
28'
Т. Кантвелл
50'
Т. Пукки
45'
С. Агуэро
88'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Манчестер Сити
Замена
Д. Србени
️️️️
М. Стиперманн
89'
88'
ГОЛ! 3:2!
Родри
Пас отдал
Г. Жезус
Желтая карточка
Т. Кантвелл
87'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Э. Буэндия
83'
73'
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
69'
Желтая карточка
Б. Силва
Желтая карточка
К. МакЛин
64'
57'
Замена
Г. Жезус
️️️️
И. Гюндоган
57'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 3:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
50'
Желтая карточка
С. Бирам
45'
+2
45'
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Силва
ГОЛ! 2:0!
Т. Кантвелл
Пас отдал
Т. Пукки
28'
ГОЛ! 1:0!
К. МакЛин
Пас отдал
Э. Буэндия
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
2-1-3-2-2
23
Крул
4
Годфри
3
Бирам
10
Амаду
6
Теттей
18
Льюис
23
МакЛин
10
Кантвелл
22
Стиперманн
20
Пукки
10
Буэндия
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
30
Отаменди
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
10
Буэндия
18
Дрмич
18
Дрмич
10
Буэндия
22
Стиперманн
7
Србени
7
Србени
22
Стиперманн
21
Сильва
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
21
Сильва
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
20
Гюндоган
9
Жезус
9
Жезус
20
Гюндоган
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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