Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Нижний Новгород
Крылья Советов - Нижний Новгород: обзор матча 02 июня 2019
Крылья Советов
02.06.2019, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Нижний Новгород
45+1'
Д. Фомин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Нижний Новгород
69'
Желтая карточка
А. Сапета
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Фомин
Желтая карточка
В. Денисов
29'
5'
Желтая карточка
А. Салугин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
49
Роман Шишкин
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
29
Виталий Денисов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Нижний Новгород
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
74
Даниил Фомин
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
72
Павел Голышев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Нижний Новгород
92
Алексей Скворцов
ЦФ
29
Павел Игнатович
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Рыжиков
49
Шишкин
2
Рохель
29
Денисов
19
Самарджич
94
Тимофеев
19
Рабиу
5
Антон
31
Ткачук
77
Зиньковский
7
Шейдаев
1-1-1-1-3
3
Гогличидзе
74
Фомин
41
Сапета
99
Палиенко
11
Носов
77
Салугин
72
Голышев
Остались в запасе
Крылья Советов
Нижний Новгород
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
92
Алексей Скворцов
ЦФ
29
Павел Игнатович
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
29
Павел Игнатович
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Крылья Советов - Нижний Новгород
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
Новости команд
Все
Крылья Советов
Нижний Новгород
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
Вчера, 15:36
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 12:20
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
Вчера, 10:34
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
Вчера, 00:14
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
Вчера, 10:34
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
Вчера, 00:14
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил 0:3 от «Ростова»
20 ноября
Обзор матча «Ростов» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
20 ноября
1
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
Вчера, 15:36
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 12:20
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
70
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+