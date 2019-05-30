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Нижний Новгород - Крылья Советов
Нижний Новгород - Крылья Советов: обзор матча 30 мая 2019
Нижний Новгород
30.05.2019, четверг, 19:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
1 : 3
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Крылья Советов
23'
Д. Фомин (П)
65'
В. Федорив (АГ)
90+1'
А. Зиньковский (П)
90+5'
Р. Шишкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нижний Новгород - Крылья Советов
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Р. Шишкин
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Зиньковский
71'
Желтая карточка
П. Антон
67'
Желтая карточка
М. Рабиу
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Федорив
Желтая карточка
В. Федорив
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Фомин
23'
21'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Виталий Федорив
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
72
Павел Голышев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Пол Антон
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
4
Артем Абрамов
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Тимур Аюпов
ОП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
3-1-1-1-3
31
Анисимов
3
Гогличидзе
90
Хрипков
92
Хайруллов
74
Фомин
41
Сапета
99
Палиенко
11
Носов
77
Салугин
72
Голышев
4-2-1-2-1
1
Рыжиков
49
Шишкин
2
Рохель
19
Самарджич
29
Денисов
19
Рабиу
94
Тимофеев
5
Антон
77
Зиньковский
31
Ткачук
7
Шейдаев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Крылья Советов
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4
Артем Абрамов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Аркадий Симанов
ЛП
99
Николай Сысуев
ВР
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4
Артем Абрамов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Аркадий Симанов
ЛП
99
Николай Сысуев
ВР
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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