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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити: обзор матча 11 мая 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
11.05.2019, суббота, 23:00
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
45+6'
М. Моралес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
З. Ибрагимович
87'
87'
Желтая карточка
Ш. Джонсон
Желтая карточка
С. Карраско
79'
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Моралес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
28
Александру Митрица
ЦП
2-2-1
22
Бингхэм
5
Стерес
21
Гонсалес
5
Карраско
8
Ллетгет
11
Ибрагимович
3-3
1
Джонсон
25
Шано
3
Тиннерхольм
22
Матаррита
4
Ринг
10
Моралес
18
Тажури
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Сити
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
41
Брэд Стувер
ВР
28
Александру Митрица
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
28
Александру Митрица
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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