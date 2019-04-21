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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 21 апреля 2019
Ди Си Юнайтед
21.04.2019, воскресенье, 23:00
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
35'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Джонсон
77'
Желтая карточка
М. Моралес
52'
Желтая карточка
Э. Офори
Желтая карточка
Л. Хара
45'
+3
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрица
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
29
Леонардо Хара
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Ди Си Юнайтед
18
Крис Сейтц
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
3-1-1
28
Хамид
29
Хара
13
Бриллант
15
Бирнбаум
32
Акоста
32
Руни
3-4
1
Джонсон
25
Шано
3
Тиннерхольм
22
Матаррита
10
Моралес
28
Митрица
15
Офори
4
Ринг
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
18
Крис Сейтц
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
41
Брэд Стувер
ВР
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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