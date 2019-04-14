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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион: обзор матча 14 апреля 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
14.04.2019, воскресенье, 05:30
США. МЛС
2 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
27'
З. Ибрагимович
36'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион
Желтая карточка
С. Ллетгет
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
36'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Й. Скельвик
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Филадельфия Юнион
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
2-4-1
22
Бингхэм
29
Фелчер
5
Стерес
16
Скельвик
7
Алессандрини
8
Ллетгет
6
Джонатан
11
Ибрагимович
1-3
18
Блэйк
28
Гэддис
10
Фабиан
6
Медуньянин
11
Бедойя
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Филадельфия Юнион
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Остались в запасе
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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