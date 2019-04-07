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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Колорадо
Орландо Сити - Колорадо: обзор матча 07 апреля 2019
Орландо Сити
07.04.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
4 : 3
Завершен
Колорадо
9'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Орландо Сити - Колорадо
9'
ГОЛ! 0:1!
О. Камара
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
12
Брайан Роу
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Колорадо
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
2-2-1-2
12
Роу
22
Сане
26
Аскуэс
8
Моутинью
16
Клестан
17
Нани
14
Дуайер
13
Акинделе
3-3-2
1
Ховард
3
Акоста
6
Опаре
12
Розенберри
10
Фейлхабер
19
Прайс
17
Серна
20
Мескида
9
Камара
Остались в запасе
Орландо Сити
Колорадо
Главный тренер
Оскар Пареха
19
Сэм Николсон
ЛВ
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
19
Сэм Николсон
ЛВ
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Орландо Сити - Колорадо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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