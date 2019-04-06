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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес: обзор матча 06 апреля 2019
Ди Си Юнайтед
06.04.2019, суббота, 22:00
США. МЛС
0 : 4
Завершен
Лос-Анджелес
15'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Ф. Бриллант
64'
Красная карточка
У. Руни
52'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Пас отдал
А. Диоманде
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
29
Леонардо Хара
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
25
Адама Диоманде
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Ди Си Юнайтед
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Лос-Анджелес
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
3-2-1
28
Хамид
29
Хара
13
Бриллант
15
Бирнбаум
6
Канус
32
Акоста
32
Руни
3-2
1
Миллер
25
Циммерман
2
Харви
33
Бейташур
10
Вела
25
Диоманде
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Остались в запасе
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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