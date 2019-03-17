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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес
Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес: обзор матча 17 марта 2019
Нью-Йорк Сити
17.03.2019, воскресенье, 22:00
США. МЛС
2 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
39'
А. Митрица
62'
А. Ринг
43'
К. Вела
76'
К. Вела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес
Желтая карточка
А. Митрица
90'
Желтая карточка
М. Шано
88'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Вела
73'
Желтая карточка
К. Вела
ГОЛ! 2:1!
А. Ринг
62'
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
ГОЛ! 1:0!
А. Митрица
Пас отдал
М. Моралес
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
Лос-Анджелес
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
3-4
1
Джонсон
25
Шано
22
Матаррита
3
Тиннерхольм
15
Офори
10
Моралес
4
Ринг
28
Митрица
3-1
1
Миллер
25
Циммерман
2
Харви
21
Данило Силва
10
Вела
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес
41
Брэд Стувер
ВР
Главный тренер
Ник Кашинг
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
Остались в запасе
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
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