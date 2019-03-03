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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Портленд
Колорадо - Портленд: обзор матча 03 марта 2019
Колорадо
03.03.2019, воскресенье, 02:00
США. МЛС
3 : 3
Завершен
Портленд
29'
Д. Валери
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Колорадо - Портленд
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Валери
Красная карточка
А. Сьеберг
27'
18'
Желтая карточка
Д. Чара
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Зарек Валентин
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
6
Давид Гусман
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
Главный тренер
Фил Невилл
Колорадо
1
Клинт Ирвин
ВР
19
Джек Прайс
ЦП
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
3-2-2
1
Ховард
12
Розенберри
44
Сьеберг
3
Акоста
17
Серна
10
Фейлхабер
20
Мескида
9
Камара
2-3-1
24
Аттинелла
16
Валентин
33
Мабиала
6
Гусман
21
Чара
8
Валери
24
Поло
Остались в запасе
Колорадо
Портленд
1
Клинт Ирвин
ВР
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
12
Стив Кларк
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
19
Джек Прайс
ЦП
Остались в запасе
12
Стив Кларк
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Колорадо - Портленд
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
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