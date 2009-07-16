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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милано - Славен Белупо
Милано - Славен Белупо: обзор матча 16 июля 2009
Милано
16.07.2009, четверг, 19:00
Лига Европы
0 : 4
Ответный матч – 2 : 8
Завершен
Славен Белупо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Милано - Славен Белупо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милано
Лига Европы
Славен Белупо
8 : 2
23.07.2009
Милано
Лига Европы
Милано
0 : 4
16.07.2009
Славен Белупо
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
- : -
21.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Славен Белупо
1 : 5
18.10.2026
Динамо Загреб
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11.10.2026
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2022.05.31 16:40
«Аталанта» может обменять Миранчука на полузащитника «Милана»
2022.07.11 19:19
1
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
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2022.01.18 21:10
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