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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Литва - Португалия
Литва - Португалия: обзор матча 10 сентября 2019
Литва
10.09.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 6 тур
1 : 5
Завершен
Португалия
28'
В. Андриюшкевичус
7'
К. Роналду (П)
62'
К. Роналду
65'
К. Роналду
76'
К. Роналду
90+2'
В. Карвалью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Португалия
90'
+2
ГОЛ! 1:5!
В. Карвалью
Пас отдал
Р. Диаш
89'
Замена
Пицци
️️️️
Б. Силва
79'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
К. Роналду
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
О. Вербицкас
77'
76'
ГОЛ! 1:4!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Силва
Замена
А. Зулпа
️️️️
М. Куклис
69'
65'
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Силва
62'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Рафа
56'
Замена
Рафа
️️️️
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:1!
В. Андриюшкевичус
Пас отдал
М. Куклис
28'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
3
Маркус Палионис
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
16
Домантас Шимкус
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
7
Артурас Зулпа
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Португалия
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
0
Даниэль Карришу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
16
Пицци
АП
15
Рафа
ЦФ
4-4-1
1
Шеткус
3
Палионис
4
Гирдвайнис
23
Андриюшкевичус
13
Миколюнас
16
Шимкус
18
Вербицкас
6
Воробьевас
14
Сливка
9
Лаукжемис
4-2-2-2
1
Патрисиу
20
Канселу
3
Диаш
6
Фонте
5
Геррейру
14
Карвалью
21
Невеш
8
Фернандеш
10
Силва
10
Феликс
7
Роналду
17
Куклис
7
Зулпа
7
Зулпа
17
Куклис
18
Вербицкас
19
Казлаускас
19
Казлаускас
18
Вербицкас
7
Роналду
7
Гедеш
7
Гедеш
7
Роналду
10
Силва
16
Пицци
16
Пицци
10
Силва
8
Фернандеш
15
Рафа
15
Рафа
8
Фернандеш
Остались в запасе
Литва
Португалия
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
21
Диогу Жота
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
13
Данилу Перейра
ОП
0
Даниэль Карришу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
Остались в запасе
21
Диогу Жота
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
13
Данилу Перейра
ОП
0
Даниэль Карришу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Литва - Португалия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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