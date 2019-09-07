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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сербия - Португалия
Сербия - Португалия: обзор матча 07 сентября 2019
Сербия
07.09.2019, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 5 тур
2 : 4
Завершен
Португалия
68'
Н. Миленкович
85'
А. Митрович
42'
В. Карвалью
58'
Г. Гедеш
80'
К. Роналду
86'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Португалия
89'
Желтая карточка
В. Карвалью
86'
ГОЛ! 2:4!
Б. Силва
Пас отдал
Р. Геррейру
ГОЛ! 2:3!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
85'
80'
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Силва
ГОЛ! 1:2!
Н. Миленкович
Пас отдал
Д. Тадич
68'
Желтая карточка
А. Коларов
64'
58'
ГОЛ! 0:2!
Г. Гедеш
Пас отдал
Б. Фернандеш
42'
ГОЛ! 0:1!
В. Карвалью
39'
Желтая карточка
Р. Диаш
Желтая карточка
Н. Максимович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Александар Катай
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
22
Саша Лукич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Рафа
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Дмитрович
4
Коларов
4
Миленкович
5
Настасич
21
Матич
4
Миливойевич
5
Максимович
11
Костич
10
Тадич
22
Лазович
9
Митрович
4-2-3-1
1
Патрисиу
2
Семеду
6
Фонте
3
Диаш
5
Геррейру
14
Карвалью
13
Перейра
8
Фернандеш
10
Силва
7
Гедеш
7
Роналду
Остались в запасе
Сербия
Португалия
23
Александар Катай
ЛВ
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
22
Саша Лукич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Рафа
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
23
Александар Катай
ЛВ
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
22
Саша Лукич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Рафа
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Сербия - Португалия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
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