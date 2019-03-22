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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Португалия - Украина
Португалия - Украина: обзор матча 22 марта 2019
Португалия
22.03.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Украина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Украина
86'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
11
Марлос
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Португалия
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Украина
1
Денис Бойко
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
4-2-2-1-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Диаш
3
Пепе
20
Канселу
14
Карвалью
21
Невеш
23
Силва
8
Моутинью
10
Силва
7
Роналду
3-3-1-2-1
12
Пятов
16
Миколенко
4
Кривцов
22
Матвиенко
21
Караваев
6
Степаненко
17
Зинченко
8
Малиновский
11
Марлос
10
Коноплянка
9
Яремчук
Остались в запасе
Португалия
Украина
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
15
Виктор Цыганков
ПВ
1
Денис Бойко
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
15
Виктор Цыганков
ПВ
1
Денис Бойко
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Португалия - Украина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
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