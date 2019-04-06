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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - Кубань
Черноморец - Кубань: обзор матча 06 апреля 2019
Черноморец
06.04.2019, суббота, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 21 тур
1 : 2
Завершен
Кубань
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Черноморец - Кубань
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
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Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
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Черноморец
0 : 1
26.04.2026
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Россия. PARI Первая лига, 30 тур
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22.04.2026
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1 : 1
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