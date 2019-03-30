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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Легион - Чайка
Легион - Чайка: обзор матча 30 марта 2019
Легион
30.03.2019, суббота, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 20 тур
0 : 1
Завершен
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Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Легион
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26.04.2026
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