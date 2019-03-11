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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Белененсеш
Бенфика - Белененсеш: обзор матча 11 марта 2019
Бенфика
11.03.2019, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 25 тур
2 : 2
Завершен
Белененсеш
55'
Жонас
63'
А. Самарис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Белененсеш
73'
Желтая карточка
Н. Коэльо
ГОЛ! 2:0!
А. Самарис
63'
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
А. Алмейда
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Пицци
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Белененсеш
23
Венсан Сассо
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Лика
ЦП
66
Нуну Коэльо
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Белененсеш
12
Мика
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
3-1-1-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
3
Диаш
34
Алмейда
22
Самарис
21
Пицци
27
Рафа
17
Жонас
79
Феликс
3-2
23
Сассо
37
Силва
19
Бергдич
7
Лика
66
Коэльо
Остались в запасе
Бенфика
Белененсеш
4
Юри Рибейру
ЛЗ
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
12
Мика
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
4
Юри Рибейру
ЛЗ
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
12
Мика
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Бенфика - Белененсеш
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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