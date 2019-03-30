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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Паниониос
ПАС Ламия - Паниониос: обзор матча 30 марта 2019
ПАС Ламия
30.03.2019, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Паниониос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Паниониос
Желтая карточка
Пити
90'
+4
Желтая карточка
Э. Димуцос
48'
Начало матча
Статистика матча ПАС Ламия - Паниониос
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
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Паниониос
Информация о матче
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