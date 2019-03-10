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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Остенде
Гент - Остенде: обзор матча 10 марта 2019
Гент
10.03.2019, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Остенде
50'
Ж. Домпе
43'
Б. Настич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Остенде
Желтая карточка
Р. Безус
80'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Домпе
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
50'
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Настич
Пас отдал
С. Копман
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Гент
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
3-3-1-2
1
Камински
6
Бронн
4
Дерейк
2
Суке
21
Асаре
8
Оджиджа-Офое
4
Верстате
91
Домпе
9
Серлот
9
Яремчук
2-2-1
28
Дютуа
3
Настич
6
Ломбертс
26
Вандендрище
43
Копман
19
де Суттер
Остались в запасе
Гент
Остенде
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
40
Фабрис Ондоа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
40
Фабрис Ондоа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Гент - Остенде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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