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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Генк
Шарлеруа - Генк: обзор матча 02 марта 2019
Шарлеруа
02.03.2019, суббота, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Генк
24'
Б. Хейнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Генк
Желтая карточка
Нуриу
90'
+4
Желтая карточка
Г. Анджелла
45'
+1
26'
Желтая карточка
А. Посуэло
24'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хейнен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
8
Мартос
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Шарлеруа
1
Реми Риу
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
3-1-1
30
Пеннето
25
Нуриу
8
Мартос
33
Анджелла
88
Мориока
45
Осимхен
4-3-3
20
Вукович
26
Лукуми
21
Уронен
21
Меле
6
Деваст
17
Малиновский
8
Посуэло
8
Хейнен
10
Троссард
77
Ндонгала
9
Гано
Остались в запасе
Шарлеруа
Генк
1
Реми Риу
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Дзюня Ито
ПВ
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Дзюня Ито
ПВ
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Шарлеруа - Генк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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