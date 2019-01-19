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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Кортрейк
Стандард - Кортрейк: обзор матча 19 января 2019
Стандард
19.01.2019, суббота, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Кортрейк
66'
Р. Эмон (П)
90+1'
К. Люиндама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Кортрейк
ГОЛ! 2:0!
К. Люиндама
Пас отдал
М. Лестьенн
90'
+1
Желтая карточка
К. Лайфис
74'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Эмон
66'
65'
Желтая карточка
Б. Кумордзи
Желтая карточка
П. М'Поку
38'
21'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
12
Мервиль Бокади
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Кортрейк
23
Кристоф Лепуан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
3-4-1-2
13
Очоа
13
Ванхесден
19
Фай
27
Люиндама
22
Бастьен
16
Карсела-Гонсалес
34
Лайфис
59
Цимирот
12
Дженепо
40
М'Поку
9
Эмон
1-4-1
89
Брюззезе
28
ван дер Брюгген
30
Д'Хаен
5
Азуни
2
Кумордзи
4
де Сар
27
Уали
Остались в запасе
Стандард
Кортрейк
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
12
Мервиль Бокади
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
23
Кристоф Лепуан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
12
Мервиль Бокади
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоф Лепуан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Стандард - Кортрейк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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Кортрейк
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1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
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