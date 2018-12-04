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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - СПАЛ
Сампдория - СПАЛ: обзор матча 04 декабря 2018
Сампдория
04.12.2018, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
СПАЛ
45+1'
Г. Дефрель
82'
Д. Ковнацки
34'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сампдория - СПАЛ
88'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
ГОЛ! 2:1!
Д. Ковнацки
Пас отдал
Я. Янкто
82'
56'
Желтая карточка
Т. Сионек
ГОЛ! 1:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Я. Янкто
45'
+1
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Флоккари
Пас отдал
Л. Дикман
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
3-4-1-2
1
Кабрал
25
Феррари
25
Колли
18
Берешиньски
21
Янкто
26
Прат
14
Виейра
7
Сала
17
Сапонара
9
Ковнацки
92
Дефрель
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
5
Джуру
33
Бонифази
15
Сионек
4
Коста
41
Дикман
25
Луис
16
Вальдифиори
10
Валоти
9
Палоски
10
Флоккари
Остались в запасе
Сампдория
СПАЛ
27
Вид Белец
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Сампдория - СПАЛ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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