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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлург
Заря - Металлург: обзор матча 07 апреля 2010
Заря
07.04.2010, среда, 17:00
Чемпионат Украины, 13 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
68'
Т. Лазарович
63'
М. Мгуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлург
+1
Желтая карточка
М. Сержиу
Желтая карточка
С. Шевчук
+1
Желтая карточка
Н. Каменюка
Замена
Ч. Танаса
️️️️
Соарес
Желтая карточка
В. Димитров
Желтая карточка
С. Силюк
Замена
А. Годин
️️️️
С. Кингсли
Замена
В. Боавентура
️️️️
В. Прийма
ГОЛ! 1:1!
Т. Лазарович
Замена
С. Силюк
️️️️
Е. Картушов
ГОЛ! 0:1!
М. Мгуни
Замена
А. Полянский
️️️️
И. Скоба
Замена
С. Рудыка
️️️️
М. Ковалев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Парит Джихани
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
5
Сергей Силюк
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
11
Алексей Годин
ЦП
9
Артак Дашян
АП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
2-1-5-1-1
35
Шуст
55
Ковалев
5
Езерский
4
Чайковский
6
Каменюка
14
Милько
70
Шевчук
88
Скоба
14
Джихани
11
Картушов
27
Лазарович
4-2-2-2
81
Дишленкович
28
Мариу Сержиу
4
Воловик
4
Прийма
13
Коротецкий
22
Мхитарян
16
Янков
18
Димитров
17
Соарес
39
Санни Кингсли
27
Мгуни
88
Скоба
2
Полянский
2
Полянский
88
Скоба
11
Картушов
5
Силюк
5
Силюк
11
Картушов
55
Ковалев
9
Рудыка
9
Рудыка
55
Ковалев
4
Прийма
98
Боавентура
98
Боавентура
4
Прийма
39
Санни Кингсли
11
Годин
11
Годин
39
Санни Кингсли
17
Соарес
22
Танаса
22
Танаса
17
Соарес
Остались в запасе
Заря
Металлург
89
Александр Волков
ЦФ
99
Игорь Шуховцев
ВР
33
Максим Билый
ЛП
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
89
Александр Волков
ЦФ
99
Игорь Шуховцев
ВР
33
Максим Билый
ЛП
7
Артем Семененко
ЦП
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Заря - Металлург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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