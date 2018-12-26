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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Стандард
Шарлеруа - Стандард: обзор матча 26 декабря 2018
Шарлеруа
26.12.2018, среда, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Стандард
31'
П. М'Поку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Стандард
Желтая карточка
А. Ньян
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
П. М'Поку
90'
Желтая карточка
М. Косанович
88'
Желтая карточка
Р. Марин
77'
Желтая карточка
М. Лестьенн
Желтая карточка
К. Бенавенте
77'
77'
Желтая карточка
К. Люиндама
Желтая карточка
Д. Дессоле
70'
53'
Желтая карточка
З. Ванхесден
Желтая карточка
К. Дианди
37'
31'
ГОЛ! 0:1!
П. М'Поку
27'
Желтая карточка
М. Дженепо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Шарлеруа
15
Валентен Бауме
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
26
Адама Ньян
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
3-2-1-1
30
Пеннето
25
Нуриу
24
Дессоле
33
Анджелла
13
Дианди
14
Бенавенте
17
Бруно
45
Осимхен
3-4-1-2
13
Очоа
13
Ванхесден
19
Фай
27
Люиндама
18
Марин
34
Лайфис
59
Цимирот
16
Карсела-Гонсалес
12
Дженепо
9
Эмон
40
М'Поку
Остались в запасе
Шарлеруа
Стандард
15
Валентен Бауме
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
15
Валентен Бауме
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
26
Адама Ньян
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Шарлеруа - Стандард
6
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
7
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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Шарлеруа
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3
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3
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8
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2021.12.22 00:13
7
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25
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3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
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2023.01.18 14:51
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2023.01.18 11:57
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