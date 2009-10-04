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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Шахтер
Днепр - Шахтер: обзор матча 04 октября 2009
Днепр
04.10.2009, воскресенье, 18:00
Чемпионат Украины, 9 тур
2 : 2
Завершен
Шахтер
45+2'
М. Калиниченко
56'
Е. Селезнев
25'
Л. Адриано
74'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Шахтер
Желтая карточка
Е. Боровик
+2
Замена
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Р. Рац
️️️️
Илсиньо
ГОЛ! 2:2!
Л. Адриано
Пас отдал
Т. Хюбшман
Замена
А. Гладкий
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
К. Кравченко
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 2:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
Р. Ротань
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Виллиан
ГОЛ! 1:1!
М. Калиниченко
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Срна
Замена
Е. Боровик
️️️️
Я. Лаштувка
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
24
Виталий Каверин
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-4-2
27
Лаштувка
29
Денисов
14
Чеберячко
25
Холек
20
Пашаев
18
Феррейра
9
Назаренко
25
Калиниченко
29
Ротань
8
Гоменюк
11
Селезнев
4-2-3-1
30
Пятов
14
Кобин
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
27
Лаштувка
12
Боровик
12
Боровик
27
Лаштувка
77
Илсиньо
15
Рац
15
Рац
77
Илсиньо
10
Жадсон
24
Кравченко
24
Кравченко
10
Жадсон
10
Виллиан
20
Гладкий
20
Гладкий
10
Виллиан
Остались в запасе
Днепр
Шахтер
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Днепр - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Помощники судьи:
Ольшанецкий Василий
Литвинов Геннадий.
Стадион:
Днепр-Арена
Посещаемость:
29500 из 31003 зрителей (95%)
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