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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлург
Металлург - Металлург: обзор матча 23 августа 2009
Металлург
23.08.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 5 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
30'
Ч. Танаса
58'
В. Димитров (П)
61'
Ч. Танаса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлург
Замена
️️️️
А. Каськов
Замена
️️️️
М. Сержиу
Замена
️️️️
С. Кингсли
Замена
️️️️
Д. Лазич
ГОЛ! 3:0!
Ч. Танаса
Замена
️️️️
Е. Писоцкий
Желтая карточка
Д. Невмывака
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Димитров
Замена
️️️️
В. Аржанов
ГОЛ! 1:0!
Ч. Танаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
15
Ким Пьюнграе
ЦП
19
Василий Карауш
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Олег Лутков
4-3-1-2
81
Дишленкович
4
Воловик
13
Коротецкий
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
10
Лазич
11
Годин
18
Димитров
22
Танаса
39
Санни Кингсли
4-1-4-1
22
Безотосный
16
Мицейка
4
Тейку
5
Нестеров
19
Невмывака
28
Тигорев
42
Писоцкий
19
Карауш
17
Аржанов
15
Пьюнграе
30
Каськов
Остались в запасе
Металлург
Металлург
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Металлург - Металлург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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