Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Краснодар
Севилья - Краснодар: обзор матча 13 декабря 2018
Севилья
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 6 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар
5'
В. Бен-Йеддер
10'
В. Бен-Йеддер
49'
Э. Банега (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Краснодар
Желтая карточка
Э. Банега
65'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Банега
49'
48'
Красная карточка
К. Рамирес
40'
Желтая карточка
К. Рамирес
Желтая карточка
К. Промес
40'
14'
Желтая карточка
Ю. Газинский
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
С. Гомес
10'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
94
Вандерсон
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
49
Роман Шишкин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
3-3-2-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
21
Гомес
25
Меркадо
23
Карришу
16
Меса
11
Банега
10
Промес
20
Васкес
19
Силва
10
Бен-Йеддер
4-4-1-1
33
Крицюк
98
Петров
5
Фьолусон
14
Мартынович
2
Рамирес
94
Вандерсон
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
18
Игнатьев
Остались в запасе
Севилья
Краснодар
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
39
Матвей Сафонов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
49
Роман Шишкин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
49
Роман Шишкин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Севилья - Краснодар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Севилья
Краснодар
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
Вчера, 20:01
2
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
Вчера, 11:14
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
Вчера, 08:44
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
20 ноября
3
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
Вчера, 20:01
2
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
Вчера, 11:14
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
Вчера, 08:44
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
20 ноября
3
Игрок «Краснодара» впервые получит премию «Джентельмен года»
20 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+