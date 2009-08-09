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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Ворскла
Металлург - Ворскла: обзор матча 09 августа 2009
Металлург
09.08.2009, воскресенье, 20:00
Чемпионат Украины, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
57'
В. Аржанов
90+2'
В. Чеснаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Ворскла
+2
ГОЛ! 1:1!
В. Чеснаков
Замена
Р. Безус
️️️️
Г. Ярмаш
Замена
А. Нестеров
️️️️
К. Пьюнграе
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Замена
️️️️
А. Каськов
ГОЛ! 1:0!
В. Аржанов
Замена
Я. Тигорев
️️️️
В. Вернидуб
Желтая карточка
В. Карауш
Желтая карточка
Д. Кулаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
15
Ким Пьюнграе
ЦП
19
Василий Карауш
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
22
Хуанг Хун Хи
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
0
Филип Деспотовски
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
0
Максим Кривый
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
90
Роман Безус
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
3-2-4-1
22
Безотосный
4
Тейку
14
Полевой
15
Вернидуб
27
Кривцов
19
Невмывака
15
Пьюнграе
17
Аржанов
10
Калонас
19
Карауш
22
Хун Хи
3-2-3-1-1
1
Долганский
16
Ярмаш
4
Даллку
17
Чеснаков
15
Кулаков
6
Цурри
32
Красноперов
0
Деспотовски
7
Есин
10
Маркоски
17
Сачко
15
Пьюнграе
5
Нестеров
5
Нестеров
15
Пьюнграе
15
Вернидуб
28
Тигорев
28
Тигорев
15
Вернидуб
30
Каськов
30
Каськов
16
Ярмаш
90
Безус
90
Безус
16
Ярмаш
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
Остались в запасе
Металлург
Ворскла
0
Максим Кривый
ЦЗ
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
0
Максим Кривый
ЦЗ
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлург - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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