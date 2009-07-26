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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 26 июля 2009
Карпаты
26.07.2009, воскресенье, 21:00
Чемпионат Украины, 2 тур
2 : 2
Завершен
Металлург
6'
А. Федецкий
64'
И. Худобяк
8'
А. Годин
60'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
Желтая карточка
А. Воловик
Замена
С. Зенев
️️️️
А. Гурули
Замена
А. Ткачук
️️️️
О. Голодюк
Замена
Т. Петривский
️️️️
И. Ощипко
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Желтая карточка
В. Чечер
Замена
Фабиньо
️️️️
В. Димитров
Травма
В. Димитров
ГОЛ! 2:2!
И. Худобяк
Пас отдал
С. Кузнецов
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Д. Лазич
Желтая карточка
И. Ощипко
Замена
В. Димитров
️️️️
К. Макридис
Замена
С. Ткаченко
️️️️
А. Годин
Желтая карточка
С. Билозор
Желтая карточка
А. Федецкий
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Годин
Пас отдал
С. Кингсли
ГОЛ! 1:0!
А. Федецкий
Пас отдал
Д. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
0
Сергей Билозор
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
39
Санни Кингсли
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Карпаты
13
Юрий Мартыщук
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
77
Антон Луцык
ЦП
33
Владимир Бидловский
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
13
Сергей Ткаченко
ЦП
20
Фабиньо
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
4-1-4-1
22
Тлумак
35
Ощипко
29
Тарасенко
4
Милошевич
44
Федецкий
7
Годвин
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Гурули
9
Кожанов
79
Кузнецов
4-3-1-2
81
Дишленкович
28
Мариу Сержиу
44
Чечер
4
Воловик
0
Билозор
22
Мхитарян
10
Лазич
11
Годин
13
Макридис
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
35
Ощипко
15
Петривский
15
Петривский
35
Ощипко
32
Голодюк
19
Ткачук
19
Ткачук
32
Голодюк
9
Гурули
20
Зенев
20
Зенев
9
Гурули
11
Годин
13
Ткаченко
13
Ткаченко
11
Годин
Димитров
20
Фабиньо
20
Фабиньо
Димитров
13
Макридис
18
Димитров
18
Димитров
13
Макридис
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
77
Антон Луцык
ЦП
33
Владимир Бидловский
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
0
Арарат Аракелян
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
77
Антон Луцык
ЦП
33
Владимир Бидловский
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
Остались в запасе
0
Арарат Аракелян
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Карпаты - Металлург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Помощники судьи:
Эдуард Карапетян
Геннадий Литвинов
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