Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Колорадо
Сиэтл - Колорадо: обзор матча 29 сентября 2018
Сиэтл
29.09.2018, суббота, 23:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Колорадо
22'
Р. Руидиас
52'
Н. Лодейро (П)
73'
Р. Руидиас
80'
В. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Колорадо
ГОЛ! 4:0!
В. Родригес
Пас отдал
К. Лирдам
80'
ГОЛ! 3:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
Н. Лодейро
73'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Лодейро
52'
40'
Желтая карточка
Д. Прайс
38'
Желтая карточка
Т. Смит
Желтая карточка
О. Алонсо
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
Н. Лодейро
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
3
Келлин Акоста
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
10
Янник Боли
ЦФ
1-1-3-1-1
24
Фрай
18
Лирдам
6
Алонсо
14
Лодейро
7
Рольдан
13
Свенссон
8
Родригес
9
Руидиас
2-3
1
Ховард
3
Акоста
15
Смит
10
Барнс
17
Серна
19
Прайс
Остались в запасе
Сиэтл
Колорадо
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Сиэтл - Колорадо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
Новости команд
Все
Сиэтл
Колорадо
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+