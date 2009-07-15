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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Мордовия - Ахмат
Мордовия - Ахмат: обзор матча 15 июля 2009
Мордовия
15.07.2009, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Ахмат
70'
К. Зайцев
80'
Д. Сысуев (П)
79'
В. Илиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Ахмат
Желтая карточка
И. Курданин
Замена
В. Верушкин
️️️️
А. Мулдаров
Желтая карточка
А. Кобенко
Желтая карточка
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
С. Омельянчук
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Сысуев
ГОЛ! 1:1!
В. Илиев
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Т. Джабраилов
ГОЛ! 1:0!
К. Зайцев
Замена
И. Лужников
️️️️
В. Борисов
Замена
А. Кобенко
️️️️
И. Шевченко
Замена
К. Подкорытов
️️️️
П. Дорохин
Желтая карточка
Ф. Петре
Замена
С. Омельянчук
️️️️
С. Бендзь
Желтая карточка
С. Бендзь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
1
Андрей Рыжиков
ВР
2
Вячеслав Лыскин
ЦЗ
24
Иван Курданин
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
6
Александр Васильев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
40
Благо
ЦП
0
Тимур Джабраилов
ЦП
0
Флорентин Петре
ЦП
11
Даниэл Панку
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
0
Сергей Савочкин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
57
Константин Подкорытов
ЦП
11
Иван Лужников
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
3-1-3-2
24
Зайцев
2
Лыскин
24
Курданин
3
Мулдаров
66
Дутов
6
Васильев
40
Кулешов
21
Дорохин
8
Сысуев
7
Борисов
3-5-2
31
Дикань
26
Бендзь
14
Илиев
8
Забавник
0
Маргаритеску
40
Благо
0
Джабраилов
0
Петре
13
Лахиялов
99
Шевченко
11
Панку
3
Мулдаров
31
Верушкин
31
Верушкин
3
Мулдаров
21
Дорохин
57
Подкорытов
57
Подкорытов
21
Дорохин
7
Борисов
11
Лужников
11
Лужников
7
Борисов
26
Бендзь
8
Омельянчук
8
Омельянчук
26
Бендзь
99
Шевченко
20
Кобенко
20
Кобенко
99
Шевченко
0
Джабраилов
6
Гвазава
6
Гвазава
0
Джабраилов
Остались в запасе
Мордовия
Ахмат
0
Сергей Савочкин
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
0
Сергей Савочкин
ЦЗ
39
Евгений Фролов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Мордовия - Ахмат
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
А. Монахов
В. Волков (оба - Москва)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Светотехника (снесен)
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