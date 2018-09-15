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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Акхисар Беледиеспор
Анкарагюджю - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 15 сентября 2018
Анкарагюджю
15.09.2018, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Акхисар Беледиеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Акхисар Беледиеспор
88'
Желтая карточка
О. Айик
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
34
Йоханнес Хопф
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Анкарагюджю
26
Бакари Коне
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Айкют Джевикер
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
4-1-1
34
Хопф
8
Пинту
28
Арто
22
Озгенк
21
Джа-Джедже
91
Фати
23
Тьеви
3-4
99
Озтюрк
8
Врсаевич
88
Османпаша
77
Вурал
17
Регаттен
7
Барбоза
89
Келеш
5
Киса
Остались в запасе
Анкарагюджю
Акхисар Беледиеспор
26
Бакари Коне
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Милан Лукач
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
26
Бакари Коне
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Милан Лукач
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Анкарагюджю - Акхисар Беледиеспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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Анкарагюджю
Акхисар Беледиеспор
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2023.12.12 13:50
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2024.04.19 09:55
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2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
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3
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