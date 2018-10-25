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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сарпсборг 08 - Мальме
Сарпсборг 08 - Мальме: обзор матча 25 октября 2018
Сарпсборг 08
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
1 : 1
Завершен
Мальме
87'
О. Халворсен
79'
А. Виндхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Мальме
ГОЛ! 1:1!
О. Халворсен
87'
79'
ГОЛ! 0:1!
А. Виндхейм
Пас отдал
С. Рикс
76'
Желтая карточка
М. Розенберг
47'
Желтая карточка
А. Виндхейм
Желтая карточка
Й. Тамм
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
78
Александр Васютин
ВР
77
Амин Аскар
ЦЗ
16
Йоахим Томассен
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
7
Оле-Йорген Халворсен
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
22
Йон-Хелге Твейта
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Сарпсборг 08
31
Аслак Фалч
ВР
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
Мальме
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-5-1
78
Васютин
77
Аскар
5
Тамм
3
Хорн
16
Томассен
7
Халворсен
16
Закариассен
5
Нильсен
22
Твейта
10
Мухаммед
9
Мортенсен
4-5-1
27
Далин
4
Нильсен
20
Бенгтссон
4
Сафари
32
Виндхейм
9
Траустасон
6
Левицки
10
Кристиансен
5
Рикс
19
Бачиру
9
Розенберг
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Мальме
31
Аслак Фалч
ВР
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
31
Аслак Фалч
ВР
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Сарпсборг 08 - Мальме
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
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