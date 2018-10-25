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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Бетис
Милан - Бетис: обзор матча 25 октября 2018
Милан
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
83'
П. Кутроне
30'
А. Санабрия
55'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Бетис
Красная карточка
С. Кастильехо
90'
+4
86'
Желтая карточка
П. Лопес
ГОЛ! 1:2!
П. Кутроне
Пас отдал
С. Кастильехо
83'
80'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ло Чельсо
45'
+2
Желтая карточка
С. Каналес
Желтая карточка
Г. Игуаин
45'
+1
Желтая карточка
А. Романьоли
31'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Санабрия
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
93
Лаксальт
26
Романьоли
25
Сапата
2
Калабрия
8
Бакайоко
6
Билья
7
Бонавентура
70
Кастильехо
16
Борини
9
Игуаин
3-3-2-2
13
Лопес
26
Сидней
5
Бартра
2
Манди
19
Барраган
10
Карвалью
23
Фирпо
20
Ло Чельсо
20
Каналес
11
Леон
19
Санабрия
Остались в запасе
Милан
Бетис
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Милан - Бетис
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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